Memur-Sen'den Başkan Kılıç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memur-Sen'den Başkan Kılıç'a ziyaret - Son Dakika

Memur-Sen'den Başkan Kılıç'a ziyaret

6 saat önce

Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Öksüzali, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Memur-Sen'den Başkan Kılıç'a ziyaret, System.String[]

Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Öksüzali, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ı makamında ziyaret etti.


Memur-Sen Sakarya İl Başkanı ve Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Öksüzali Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'a Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Kılıç'a teşekkür ederek çiçek takdim eden Öksüzali, Belediye Başkanı Kılıç başta olmak üzere tüm çalışanlara başarı dileklerinde bulundu.


Ziyarette konuşan Başkan Fevzi Kılıç, "Hepimizin ortak amacı, gayesi Erenler'imize güzel şeyler kazandırmak. Tabi ki her idarenin kendine has bir çalışma tarzı var, yöneticilik, idarecilik anlayışı var. Bizimde kendimize göre önceliklerimiz var; güven, kalite ve saygınlık. Bunları bırakmadığımız sürece hep birlikte uyum içerisinde ilçemize en güzel hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.


Başkan Kılıç, "9 aylık bir süreç geçti, sorunlara, konulara vakıfız. 2020 yılında beklentimiz yüksek. Erenler'imizde hayata geçirmek istediğimiz çalışmalar var. Allah'ın izniyle kısa sürede güzel hizmetlere imza atacağız" diye konuştu. - SAKARYA

Fevzi Kılıç, Memur Sen, Erenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
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