Memur-Sen'den bayram ikramiyesi talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi ücretinin güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 2018'den itibaren her bayram emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarının önümüzdeki bayramda güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Yalçın, "Üç yıldır ilk tutar olan bin TL ödeniyor. Keşke fiyatlar, enflasyon ve kur rakamları da sabitlenebilseydi. Fiyatlarda ve faiz oranlarında ve vergi tutarlarında nasıl güncelleme yapıldıysa ikramiye tutarı da güncellenmeli" ifadelerini kullandı. - ANKARA