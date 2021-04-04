Memur-Sen'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

04.04.2021 14:35
Memur-Sen'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması, System.String[]

Memur-Sen, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Memur-Sen, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin egemen ve tam bağımsız ülke kararlılığından, Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin emrinde olmasından, milletin iradesi, medeniyet ve inanç değerlerine yol almasından bir zevatın rahatsız olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bu açıklama göstermektedir ki emekli de olsa bazı darbe heveslilerinin siyasete müdahale etme, millet iradesine çelme takma, darbe çığırtkanlığı yapma ve gayrı milli odaklara selam çakma hastalığı devam etmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Yine bu açıklamanın, Silahlı Kuvvetler bünyesinden ihanet ve vesayet mankurtlarını temizleme iradesinin gerekliliğini, doğruluğunu ve isabetli sonuçlarını da teyit ettiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu açıklamanın amiral eskileri tarafından yapılmış olması, vesayet virüsünün, darbe mikrobunun, milli irade karşıtlarının Silahlı Kuvvetlerde barındırılmadığını, milletin ordusunun millet düşmanlarından arındırıldığını tescil mahiyetindedir. Bir kısım kendini bilmez mütekait askerin sözde ülkenin bekasını düşündükleri izlenimi vererek siyasete müdahale etme cüretleri; hukuki açıdan ihanetin, fiili açıdan açık bir zavallılığın, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir."

Türkiye'nin bekasının ve bağımsızlığının teminatının millet ve onun emsalsiz iradesi olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bunun yakın tarihteki en büyük ve en haşmetli örneği 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz gecesi darbecilere meydanları dar eden millet, Türkiye'nin geleneğinden vesayeti, geleceğinden muhtıra ve darbeyi bir daha asla tekrar etmeyecek kazımış, söküp atmıştır. Biz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yayanlar, yaptıran ve yazdıranların da farkındayız. Bu yönüyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, darbe tetikçisi amiral eskileri ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını doğru buluyoruz. Bu kararın faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri ortaya çıkaracak bir hukuki süreç üretmesini de bekliyoruz."

Sivil siyasi iradenin hukukunu yok etmeye yeltenen herkese haddinin bildirilmesi, darbe heveslilerinin yargı önünde hesap vermesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, ilk adım olarak 'emekli amiral' tanımına sığınma imkanları sona erdirilmeli, rütbesini, üniformasını siyasete müdahale aracı olarak kullananların bütün rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden kazandıkları kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Bir internet sitesinde, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetlerini Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı.

Açıklamada, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer almıştı.

Memur Sen, Türkiye, Emekli, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur-Sen'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika


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