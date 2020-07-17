Memur-Sen'den Cansuyu Derneğine ziyaret - Son Dakika

Memur-Sen'den Cansuyu Derneğine ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hacı Bayram Tombul ve Mehmet Emin Esen ile birlikte Cansuyu Derneğini ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hacı Bayram Tombul ve Mehmet Emin Esen ile birlikte Cansuyu Derneğini ziyaret etti.

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Cansuyu Derneği Genel Merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Memur-Sen heyetini Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü ağırladı. Cansuyu Genel Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Yalçın, bir emek hareketi olarak Memur-Sen'in sosyal sorumluluk ve yardımlaşma kampanyalarında da yer almaya gayret gösterdiğini ifade ederek, yardımlarda aracı oldukları için Cansuyu Derneğine teşekkür etti. Cansuyu Derneğinin ülkedeki önemli yardım kuruluşlarından biri olarak Memur-Sen'in bağışlarını her zaman ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırdığını ifade eden Yalçın, Memur-Sen'in her zaman dayanışmaya hazır olduğunu belirtti.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde derneğin çalışmaları hakkında da bilgi alan Yalçın, Yemen'e ulaştırılmak üzere kurban bağışında bulundu. Kurban bağışı nedeniyle Yemen'deki gelişmelere değinen Yalçın, ülkenin 6 yıldır devam eden acımasız bir savaş ile dünyanın en yoksul ülkelerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. Ülke nüfusunun tamamına yakının insani yardımlara muhtaç olduğunu ifade eden Yalçın, Covid-19 salgınının ülkeye sıçraması durumunda durumun daha kötüye gidebileceğinden endişe ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletlerin raporuna dikkat çeken Yalçın, ülkede özellikle yaşlı ve çocukların yetersiz beslenmeden hayatlarını kaybettikleri bir durumda Cansuyu gibi yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin önemini arttırdığını vurguladı.


Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü ise, Memur-Sen'in şimdiye kadar verdiği destekleri hatırlatarak, bir emek örgütü olarak önemli bir misyonu üstlendiğini ifade etti. Yardımlarından ve ziyaretlerinden ötürü Memur-Sen'e teşekkür eden Mustafa Köylü de Yemen'de insani bir dramın yaşandığına dikkat çekti. Bu bayramda 27 ülkede ve 60 farklı bölgede kurban kesimi gerçekleştireceklerini ifade eden Köylü, başta Türkiye olmak üzere Yemen, Gazze, Arakan, Suriye gibi ülkelerde kurban faaliyeti gerçekleştireceklerini belirtti. - ANKARA

Mustafa Köylü, Hacı Bayram, Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Memur-Sen'den Cansuyu Derneğine ziyaret - Son Dakika
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