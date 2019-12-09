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Memur-Sen'den Cizre'de 27 esnafla indirim protokolü

7 saat önce

Memur-Sen Şırnak İl Başkanlığınca Cizre ilçesinde 27 esnafla indirim protokolü imzalandı.

Memur-Sen'den Cizre'de 27 esnafla indirim protokolü, System.String[]

Memur-Sen Şırnak İl Başkanlığınca Cizre ilçesinde 27 esnafla indirim protokolü imzalandı.

Cizre Öğretmenevinde düzenlenen yemeğe Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, sendika temsilcileri ve esnaf katıldı.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklama yapan Çatı, 11 hizmet kolunda 8 bin üyeleri olduğunu belirterek, Cizre'de bulunan 27 esnaf ile indirim anlaşması protokolü imzaladıklarını söyledi.

"Bu hem üyelerimizin cebine yansıyacak olan hem de esnafımızın kazanması adına önem verdiğimiz bir protokol. Türkiye genelinde 40'a yakın şubesi olan esnafla bir anlaşma yaptık. Daha sonra yerel anlaşmalarımıza da başladık. Silopi'de de 21 esnafla anlaşma imzaladık. Şırnak ve İdil ilçesinde çalışmalarımız devam ediyor." diyen Çatı, protokolün hayırlı olmasını diledi.

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Memur Sen, Şırnak, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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