Memur-Sen'den depremzedelere 500 bin TL'lik destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memur-Sen'den depremzedelere 500 bin TL'lik destek - Son Dakika

Memur-Sen'den depremzedelere 500 bin TL'lik destek

6 saat önce

Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 500 bin TL yardımda bulundu.

Memur-Sen'den depremzedelere 500 bin TL'lik destek, System.String[]

Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 500 bin TL yardımda bulundu.


Konuyla ilgili Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, "Ülkemizin sevinciyle sevinmeyi acısıyla üzülmeyi kendine şiar edinen milletimizle birlikte depremzede kardeşlerimize karınca kararınca biz de el uzatmak istedik. Genel tüm sendikalarımız adına 500 bin TL yardımda bulundu" dedi.


Aydın Kalkan, "Elazığ ve çevre illerde meydana gelen depremin yaralarını sarmak için, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 500 bin TL'lik bağışta bulunduk. 500 bin TL'lik çek, AFAD genel merkezinde, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın tarafından, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya takdim edildi" dedi. - KAYSERİ

Eğitim Bir Sen, Memur Sen, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
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