Memur-Sen'den Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kırıkkale İl Başkanlığı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, şube başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bütün vicdanlı insanları, erdemli hareketleri insanlığın ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet etti.

ABD'den Rusya'ya Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizmin, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğüne dikkati çeken Akdoğan, "Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018 yılında savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. Emperyalizmin kurduğu ya da kurdurduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 16 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan mülteci durumunda yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Akdoğan, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine de değinerek, Çin rejiminin İspanyolların Endülüs'te yaptığı fiziki ve kültürel soykırımın benzerini Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerine yaptığını dile getirdi.

Toplama kamplarında tutulan bir milyondan fazla Uygur Türkünün ideolojik programlarla kültürel, dini ve etnik yönden asimile edildiğini aktaran Akdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kampların dışında kalanlar ise evlerine yerleştirilen ve birlikte yaşamak zorunda bırakıldıkları Çinli erkekler üzerinden baskı görüyor. İşkence ve idam cezası karşısında Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hiçbir hak arama imkanı da bulunmuyor. Memur-Sen olarak dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında zulme karşı durmaya devam edeceğiz."

Basın açıklamasına, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları ve üyeleri katıldı.