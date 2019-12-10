Memur-Sen'den Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Manisa İl Başkanı Mesut Öner, "Dünya İnsan Hakları günü münasebetiyle, bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet ediyoruz." dedi.

Öner, sendika üyeleriyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla Manisa Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında ABD'den Rusya'ya Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizmin, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü söyledi.

Küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluğun ve açlığın büyüdüğünü dile getiren Öner, iç savaşlar ve insani krizlerin derinleştiğini, insan haklarının ihlal edildiğini vurguladı.

Öner, dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünün sivil olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizler Memur-Sen olarak dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İnsanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inanıyoruz. Dünya İnsan Hakları günü münasebetiyle, bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında zulme karşı durmaya devam edeceğiz. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız."