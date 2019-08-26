Son Dakika Haberleri: Memur-Sen'den "Emeğe Saygı, Adalete Davet" etkinliği
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Memur-Sen'den "Emeğe Saygı, Adalete Davet" etkinliği

31 dakika önce

Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan ve uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine yönelik "Emeğe Saygı, Adalete Davet" etkinliği düzenledi.

Memur-Sen'den

Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan ve uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine yönelik "Emeğe Saygı, Adalete Davet" etkinliği düzenledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla, sürece tepki gösterdi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Kaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu sürenin sona ermesi nedeniyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru sürecinin başladığını belirtti.

Kaya, kamu görevlilerinin haklı beklentilerini karşılayarak yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunmak için 81 ilde "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla sahada olduklarını ifade etti.

Grup daha sonra olaysız dağıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:00 Kaynak: AA
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