Memur-Sen'den "Emeğe Saygı, Adalete Davet"eylemi

Çorum ve Tokat'ta Memur-Sen tarafından "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temalı basın açıklaması düzenlendi.

Çorum Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin Kamu İşveren Heyetiyle uyuşmazlıkla sonuçlandığını hatırlattı.

Konunun Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılan bu ilk toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanarak her ne kadar Hakem Kuruluna gidilmiş olsa bile Hakem Kurulu'nun, bu ülkenin bütçesi, cüssesi ve de kamu görevlilerinin beklentileriyle uyumlu hükümler manzumesi ortaya koyacağına inanıyoruz. Çünkü Memur-Sen olarak biliyor ve diyoruz ki Türkiye varlığının ve güvenliğinin teminatı olan kamu görevlilerinin maaş, ücret ve alım gücünü yükseltecek ekonomik güce, siyasi öz güvene, politik perspektif ve bilince fazlasıyla sahiptir."

Tokat

Yeraltı Çarşısı üzerindeki basın açıklamasında konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Suat Mantar, bugün 81 ilde "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla sahada olduklarını söyledi.

Toplu sözleşmenin uyuşmazlık ile sonuçlandığını hatırlatan Mantar, "Şayet, kamu görevlilerine teklif edilen zam oranları alın terimizin hakkını teslim eden bir düzeyde olsaydı, enflasyon karşısında eriyen alım gücümüzü güçlendirseydi, ülkenin ekonomik tablosu ve hükümetin açıkladığı rakam ve hedeflerle uyumlu olsaydı elbette kamu görevlileri hakem kuruluna gitmeye gerek kalmaz ve tarafların tümü için memnuniyet üretilmiş olurdu ancak bütün çabalarımıza karşın kamu görevlilerinin emeğinin değerini teslim eden bir teklifle gelinmediği ve görüşmelerde uzlaşılan maddelerin dahi yok sayıldığı irade karşısında kamu görevlileri Hakem Kuruluna başvurulmuştur. Hakem Kurulunun sağduyu ile konuya yaklaşacağına olan güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.