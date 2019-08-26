Memur-Sen'den "Emeğe Saygı, Adalete Davet" eylemi

Memur-Sen'in Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik temsilcilikleri, "Emeğe Saygı, Adalete Davet" eylemi gerçekleştirdi.

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri, çeşitli dövizler taşıdı.

Daha sonra grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını ve Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşındığını hatırlattı.

Yünkül, toplu iş sözleşmesinde kamu görevlilerinin haklı beklentilerini dile getirmek ve kazanımları arttırmak için sahada olduklarını belirterek, "Temel tekliflerimiz dahil toplam 657 teklifimiz gayet makul teklifler olmasına rağmen, sanki hiç yapılmamış gibi kamu işvereni tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmamış, bunlara ilişkin herhangi bir teklif masaya getirilmemiştir." dedi.

Memur-Sen'in toplu pazarlık sürecinde kamu işveren heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Yünkül, "Bu gayretin yanı sıra basın açıklamalarıyla, iş bırakma eylemleriyle de sahada olarak heyetimizi destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasının ardından alkış ve ıslıklarla kararı protesto eden grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

Eskişehir

Memur-Sen Eskişehir İl Temsilciliği önünde toplanan grup adına konuşma yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Muammer Karaman, Memur-Sen'in uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi tekliflerinin milletin talepleri olduğunu söyledi.

Kamu İşveren Heyeti'nin Merkez Bankasının gerek beklenti anketinde, gerekse kendi tahmininde ifade ettiği enflasyon rakamlarının altında kalan tekliflerle masaya gelmesini emeği değersizleştirmek olarak gördüklerini dile getiren Karaman, şöyle konuştu:

"Kamu görevlilerine teklif edilen zam oranları alın terinin hakkını teslim eden bir düzeyde değil. Bu teklif enflasyon karşısında eriyen alım gücümüzü güçlendirseydi, ülkenin ekonomik tablosu ve hükumetin açıkladığı rakam ve hedeflerle uyumlu olsaydı, elbette Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna gitmeye gerek kalmaz ve tarafların tümü için memnuniyet üretilmiş olurdu."

Çanakkale

Memur-Sen Çanakkale İl Başkanı Suat Özen, Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan üyelere hitaben yaptığı konuşmada, sendikalarının uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme tekliflerinin milletin talepleri olduğunu ifade etti.

Özen, Memur-Sen ve bağlı sendikalarla tamamında yetkili olarak katıldıkları "5. Dönem Toplu Sözleşme" görüşmelerinin, Kamu İşveren Heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandığını savundu.

81 ilde "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla sahada olduklarını belirten Özen, şunları söyledi:

" Türkiye, varlığının ve güvenliğinin teminatı olan kamu görevlilerinin maaş, ücret ve alım gücünü yükseltecek ekonomik güce, siyasi özgüvene, politik perspektif ve bilince fazlasıyla sahiptir."

Yalova

Çeşitli pankart ve dövizler taşıyan sendika üyeleri, Cevdet Aydın Parkı'nda toplandı.

Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Uğur Hakan Tan, burada grup adına yaptığı açıklamada, haklarını alana kadar eylemlerinin devam edeceğini söyledi.

Memur-Sen ve bağlı sendikalarının tamamının yetkili olarak katıldıkları 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin kamu-işveren heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandığını savunan Tan, şöyle konuştu:

"Biz ailelerimizle birlikte 20 milyonluk bir kitleyiz. Tekliflerimizde haklıyız, duruşumuzda hakkaniyetliyiz."

Kütahya

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Cumhuriyet Caddesi Karagöz Camisi önündeki eylemde yaptığı açıklamada, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşıdıkları 5. Dönem Toplu Sözleşme'nin, kamu görevlilerinin haklı beklentilerini karşılayarak yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunmak için "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla eylem düzenlediklerini bildirdi.

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren Heyetinin müzakere sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatan Köse, şunları kaydetti:

"Biz, refahtan pay, paylaşımda adalet istiyoruz. Biz, kamu görevlilerinin yaşam standardını yükseltecek, emeğin hakkını takdir edecek bir karar bekliyoruz."

Bilecik

Bilecik'te de Memur-Sen üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Süleyman Akyıldız, burada yaptığı konuşmada, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını hatırlattı.

Akyıldız, "Kamu görevlileri olarak bizlerin asla kabul edemeyeceği tavır, alın terimizin değersizleştirilmesi, taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesidir. Biz bu ülkenin alın teriyiz." dedi.