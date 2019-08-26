Memur-Sen'den "Emeğe Saygı, Adalete Davet" eylemi

Memur-Sen üyeleri, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temalı basın açıklaması yaptı.

Giresun'da Debboy mevkisinde toplanan Memur-Sen'e bağlı sendikaların üyeleri, Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklamasını okuyan il temsilcisi Muhammet Sarı, "5. Dönem Toplu Sözleşme" sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gidildiğini anımsattı.

Kurulun sağduyuyla konuya yaklaşacağına güvenlerinin tam olduğunu belirten Sarı, "Kamu görevlileri olarak bizlerin asla kabul edemeyeceği tavır, alın terimizin değersizleştirilmesi, taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesidir. Biz bu ülkenin alın teriyiz. Biz devlet hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin, devletin tüm unsurlarıyla işlemesinin teminatıyız. Kamu İşveren Heyetinin, Konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı bütün tekliflerimizin Hakem Kurulu tarafından dikkate alınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ordu

Ordu'da da Memur-Sen'e bağlı sendikaların üyeleri, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Memur-Sen İl Temsilciliği önünde toplandı.



Grup adına konuşan il temsilcisi İsmail Çelenk, toplu sözleşme sürecine ilişkin hatırlatmalarda bulundu. Bu süreci artık geride bıraktıklarını ve bütün dikkatlerini Hakem Kurulu'na verdiklerini kaydeden Çelenk, "Bir kez daha buradan güçlü bir şekilde vurgulamak istiyoruz; kamu görevlileri olarak bizlerin asla kabul edemeyeceği tavır, alın terimizin değersizleştirilmesi, taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesidir. Biz bu ülkenin alın teriyiz. Biz devlet hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin, devletin tüm unsurlarıyla işlemesinin teminatıyız." diye konuştu.

Gümüşhane

Fatih Parkı'nda bir araya gelen sendika yönetici ve üyeleri, çeşitli dövizler taşıyarak, "Memuruz, haklıyız, kazanacağız" sloganı attı.

Memur-Sen İl Başkanı Musa Uncu'nun giriş konuşmasının ardından, Sağlık-Sen İl Başkan Vekili Alptekin Giresunlu, grup adına basın açıklamasını okudu.



Eş zamanlı olarak 81 ilde "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla sahada olduklarını hatırlatan Giresunlu, Memur-Sen'in tekliflerinin, milletin talepleri olduğunu söyledi.

Giresunlu, Hakem Kurulu'nun konuya sağduyuyla yaklaşacağına güvenlerinin tam olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Biz ailelerimizle 20 milyonluk bir kitleyiz. Kamu görevlilerinin memnuniyeti, milletin memnuniyetidir. Her biri bir sorunun çözümü, bir mağduriyetin giderilmesi anlamına gelen toplam 650 teklifimizin Hakem Kurulu tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. Hakem Kurulu'ndan refahın tabana yayılmasını, gelir dağılımında adaletin sağlanmasını istiyoruz. Refahtan pay, paylaşımda adalet istiyoruz. Kamu görevlilerinin yaşam standardını yükseltecek, emeğin hakkını takdir edecek bir karar bekliyoruz."

Artvin



Memur-Sen Artvin Şubesi tarafından da "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla basın açıklaması yaptı.

Artvin Halitpaşa Meydanı'nda basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Şube Başkanı İbrahim İnce, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin, "kamu görevlilerinin haklı beklentilerini karşılayarak yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunması için bugün 81 ilde "Emeğe Saygı, Adalete Davet" sloganlarıyla alanlara indiklerini vurguladı.

Süreci geride bıraktıklarını ve bütün dikkatlerini Hakem Kurulu'na yönelttiklerini aktaran İnce, "Hakem Kurulu'nun sağduyu ile konuya yaklaşacağına güvenimiz tamdır. Memnuniyet üretmek için hala geç olmadığını, artık bu sorumluluğun Hakem Kurulu'nda olduğunu hatırlatıyoruz." diye konuştu.



Bayburt

Memur-Sen Bayburt İl Temsilciliği de Cumhuriyet Caddesi Türk Dünyası Parkı'nda "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla basın açıklaması düzenledi.

İl temsilcisi Kenan Turan, grup adına yaptığı açıklamada, bütün dikkatlerini Hakem Kurulu'na yönelttiklerini ifade etti.

Hakem Kurulu'nun konuya sağduyulu yaklaşacağına, güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Memnuniyet üretmek için hala geç olmadığını, artık bu sorumluluğun Hakem Kurulu'nda olduğunu hatırlatıyoruz. Bir kez daha buradan güçlü bir şekilde vurgulamak istiyoruz. Kamu görevlileri olarak bizlerin asla kabul edemeyeceği tavır, alın terimizin değersizleştirilmesi, taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesidir. Biz bu ülkenin alın teriyiz."