Memur-Sen'den "Emeğe Saygı, Adalete Davet" eylemi

Hakkari 'de Memur-Sen tarafından "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temalı basın açıklaması düzenlendi.

Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanı Şanser Kutluk, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını ve Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşındığını hatırlattı.

Toplu pazarlık sürecinde sözleşmenin imzalanması için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Kutluk, şöyle dedi:

"20 gün boyunca gece yarılarına kadar görüşülerek, tartışılarak üzerinde uzlaşma sağlanan azımsanmayacak sayıdaki teklifimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürülürken yok sayılmış. Hakem kurulunda, elektrik ve doğal gaz zamlarının art arda yaşandığı, ulaşım ve barınma giderlerinin yükseldiği, enflasyonun tahmin ve hedeflerin üzerinde çıktığı, alım gücünün düştüğü, pek çok gider kaleminde artış yaşandığı bir süreçte bütün parametrelerin dikkate alındığı adil ve hakkaniyetli bir hüküm bekliyoruz."