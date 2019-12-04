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Memur -Sen'den engeliler günü etkinliği

7 saat önce

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliği Engelliler Komisyonu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli üyelerle bir araya geldi.

Memur -Sen'den engeliler günü etkinliği, System.String[]

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliği Engelliler Komisyonu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli üyelerle bir araya geldi.


Adıyaman Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen programa Memur- Sen İl Temsilcisi Ali Deniz ve Eğitim Bir- Sen Şube Yönetim Kurulu üyeleri de iştirak etti. Engelli kamu çalışanlarının sorunlarının değerlendirildiği ve konu ile ilgili sendikal çalışmalarının anlatıldı.


Etkinlikte konuşan Memur- Sen İl Temsilcisi Ali Deniz, "Toplumumuz ve sorumluluk sahibi yetkililerimiz, yaşadığımız dünyada engellileri, engelleri ile değil, önce herkes gibi insan oldukları için ve sahip oldukları yetenekleri ve birikimleri ile değerlendirmeli; bu taleplerin karşılık bulacağı bir dünya artık hayal olmamalıdır. Bizler sorumlu sendikacılık adına her türlü engelle mücadele etmeli ve kendimizle barışık olmalıyız. Bu minvalde en büyük engel sevgisizliktir diyerek saygıya, sevgiye bir adım atmak için eğitimin ilk aşamasından itibaren engellere ve engellilere yönelik doğru adımlar atılmalıdır diyoruz" dedi.


Daha sonra konuşan Memur- Sen Adıyaman Temsilciliği Engelliler Komisyonu Başkanı Sinan Bilgiç çalışma hayatının içerisinde bulunan engelli kamu görevlilerimizin ekonomik ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması, engelli çalışanların daha iyi ve kaliteli hizmet sunmasına olanak sağlayacağını söyledi. - ADIYAMAN

Dünya Engelliler Günü, Memur Sen, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
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