Son Dakika Haberleri: Memur-Sen'den fidan dikimi seferberliğine destek
Son Dakika Güncel Memur-Sen'den fidan dikimi seferberliğine destek

Memur-Sen'den fidan dikimi seferberliğine destek

7 saat önce

Memur-Sen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes" temasıyla 11 Kasım'da düzenlenecek fidan dikimi seferberliğine destek verecek.

Memur-Sen'den fidan dikimi seferberliğine destek, System.String[]

Memur-Sen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes" temasıyla 11 Kasım'da düzenlenecek fidan dikimi seferberliğine destek verecek.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes" temasıyla 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan dikilecek.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Merkez Yönetim Kurulu, bağlı 11 sendika, Yenimahalle Susuz Batıkent Çakırlar'daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Memur-Sen hatıra ormanında fidan dikimine katılacak.

Açıklamaya göre, seferberliğe destek vermek isteyen vatandaşlar, www.gelecegenefes.com internet sitesinden, Türkiye'nin istediği bölgesinde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek, fidan sahiplenebiliyor ya da bağışta bulunabiliyor.

Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:28 Kaynak: AA
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