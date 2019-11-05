Son Dakika Haberleri: Memur-Sen'den "Geleceğe Nefes" seferberliğine tam destek
Son Dakika Güncel Memur-Sen'den 'Geleceğe Nefes' seferberliğine tam destek

Memur-Sen'den "Geleceğe Nefes" seferberliğine tam destek

6 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Merkez Yönetim Kurulu, bağlı 11 sendikası ve 81 İl Temsilciliğiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes" temasıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek olan fidan dikimi seferberliğine destek verecek.

Memur-Sen'den

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Merkez Yönetim Kurulu, bağlı 11 sendikası ve 81 İl Temsilciliğiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes" temasıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek olan fidan dikimi seferberliğine destek verecek.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes" temasıyla organize edilen ve 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın dikileceği seferberliğe Memur-Sen de destek verecek.


Yalçın, Genel Merkez Yönetim Kurulu, bağlı 11 sendikası, Yenimahalle Susus Batıkent Çakırlar'daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Memur-Sen hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirecek.


Kısa sürede büyük yankı uyandıran ve 7'den 70'e tüm Türkiye'nin de destek verdiği fidan dikme seferberliğiyle gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye'nin bırakılması hedefleniyor.


81 ilde gerçekleştirilecek olan etkinliklere katılımın büyük olması bekleniyor. Seferberliğe Memur-Sen de Genel Merkez Yönetim Kurulu, bağlı 11 sendikası ve 81 İl Temsilciliğiyle birlikte destek verecek.


Öte yandan seferberliğe destek vermek isteyen vatandaşlar da, www.gelecegenefes.com sitesine ulaşarak, Türkiye'nin istediği bölgesinde dikilecek 5 kadar ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenebiliyor ya da bağışta bulunabiliyor. - ANKARA

Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:27 Kaynak: İHA
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