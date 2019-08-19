Memur-sen'den hükümetin yeni zam teklifiyle ilgili açıklama
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Memur-sen'den hükümetin yeni zam teklifiyle ilgili açıklama Ali Yalçın; Önümüze arttırma beklentisi içerisinde olduğumuz iki husus var; Müzakere süresini uzatmak, hiç zaman kaybetmeden zam oranını yükseltmek" -"2020 yılı için yapılan teklif kamu görevlilerinde büyük bir şaşkınlığa neden olmuştur" -"
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:30 Kaynak: İHA
Memur-sen'den hükümetin yeni zam teklifiyle ilgili açıklama Ali Yalçın
; Önümüze arttırma beklentisi içerisinde olduğumuz iki husus var; Müzakere süresini uzatmak, hiç zaman kaybetmeden zam oranını yükseltmek"
-"2020 yılı için yapılan teklif kamu görevlilerinde büyük bir şaşkınlığa neden olmuştur"
-" 2020 için 4+4, 2021 için 3+3'e yükseltilmesi tepkilerimizin anlaşılmadığını gösteriyor"
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