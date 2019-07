Memur-Sen'den "kadro" tepkisi

Memur-Sen Samsun İl Temsilciliğince kamuda ayrı istihdam tiplerine son verilmesi, çalışma barışını ve verimini artıracak 4-A kadrolu istihdamın sağlanması talep edilerek basın açıklaması yapıldı. Sonrasında ise üyeler taleplerini dile getiren mektupları AK Parti ve MHP Grup Başkanlıklarına gönderdi.Tarım, ormancılık ve bayındır çevre inşaat hizmet kollarında yetkili sendikalar olan Toç-Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen üyeleri, PTT Merkez Şubesi önünde toplandı. Basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2'den 3+1'e düşürülmesine yönelik yasanın kabul edildiğini söyledi. Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almamasının çalışma barışını derinden sarsacağını ve çalışanların moral ve motivasyonunu düşüreceğini ifade eden Yıldız, "Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir. Yıllardır, 'iş güvencesi kırmızı çizgimiz' diyerek her platformda kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle 4/B'li (sözleşmeli) kardeşlerimizin 4/A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugün bir de sözleşmeli personeli bu düzenlemeyle kendi aralarında eşitsizce ayıran kanuni düzenleme hiç bir şekilde kabul edilemez" dedi."Sözleşme sona ersin"Bazı kamu çalışanlarını bu düzenlemeyle sevindirirken diğerlerine üvey evlat muamelesi yapılmasının anayasanın temel eşitlik ilkesiyle de bağdaşmadığını kaydeden Yıldız, "Bir an önce sözleşmeliliği sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri de kapsayacak şekilde, yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklıselim davranmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki düzenleme dışında kalan kamu görevlileri ayrıcalık değil sadece hakkı olanı talep etmektedir. Ayrıca, geçtiğimiz gün meclisteki Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü Genel Kurulda Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler 'in 'Personel rejimine ilişkin farklı talepler olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki dönemde AK Parti olarak bunları ilgili paydaşlar ve kurumlarla görüşerek kapsamlı bir şekilde ele alacağız' sözlerinin de takipçisi olacağız" diye konuştu.Açıklamanın ardından üyeler taleplerini dile getirdikleri mektupları AK Parti ve MHP Grup Başkanlıklarına gönderdi. - SAMSUN