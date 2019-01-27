Son Dakika Haberleri: Memur-Sen'den "Kamuda Sözleşmeliliğe Son" şurası

Memur-Sen'den "Kamuda Sözleşmeliliğe Son" şurası

1 saat önce

Konfederasyon, kamuda sözleşmeli çalışanların kadroya geçişlerine yönelik görüş ve talepleri, 22 ve 23 Şubat'ta düzenleyeceği şurayla gündeme getirecek.

Memur-Sen'den
Konfederasyon, kamuda sözleşmeli çalışanların kadroya geçişlerine yönelik görüş ve talepleri, 22 ve 23 Şubat'ta düzenleyeceği şurayla gündeme getirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:53 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli Hamsi Kalmayınca Balıkçılar Gürcistan Hamsisine Yöneldi! Fiyatlar Yarı Yarıya Düştü Konunun Uzmanı Uyardı: Çok Para Harcıyorsanız Psikolojik Rahatsızlığınız Olabilir

Çalışan Anneye Devlet Desteği 8 Bin Lirayı Aşıyor ABD'de Basın Müzesi 372,5 Milyon Dolara Satıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 13:43:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Memur-Sen'den "Kamuda Sözleşmeliliğe Son" şurası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]