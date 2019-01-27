Memur-Sen'den "Kamuda Sözleşmeliliğe Son" şurası
1 saat önce
Konfederasyon, kamuda sözleşmeli çalışanların kadroya geçişlerine yönelik görüş ve talepleri, 22 ve 23 Şubat'ta düzenleyeceği şurayla gündeme getirecek.
Konfederasyon, kamuda sözleşmeli çalışanların kadroya geçişlerine yönelik görüş ve talepleri, 22 ve 23 Şubat'ta düzenleyeceği şurayla gündeme getirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:53
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