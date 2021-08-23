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Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk açıklama: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor - Son Dakika

Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk açıklama: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor

23.08.2021 16:48

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in memur ve memur emeklisinin zam oranını açıklamasından sonra bir değerlendirmede bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Toplu sözleşme ikramiyesinden gelen iki puan aylık iyileştirmeyle birlikte en düşük devlet memuru maaşında yüzde 28'lik bir iyileştirme anlamına gelmektedir" ifadelerine yer verdi.

Memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile memur konfederasyonları olan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen arasında anlaşma sağlandı.

MEMURLARIN ALACAĞI ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

"BEKLENTİMİZ ORANA YANSITILDI"

Yapılan zammı değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Zaman olarak bizim sürecimiz bu süreci tamamen bitirmeye yetmiyor. Geniş bir alanı kapsıyor. Sayın Bakanımız içeride 2022 için 5+7, 2023 için 8+6 şeklinde rakamı kamuoyuyla paylaşmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci yıl için yüzde 8'lik bir iyileştirme, bu anlamda beklentimizi de işaret etmektedir. Bu konuda yaptığımız görüşmelerde bu konuya ilişkimizin kaygımızın, beklentimizin orana yansıtıldığını görüyoruz. Diğer bir husus sözleşmeliler konusunda 2022 yılı içerisinde bu konuya ilişkin bir çalışma tamamlanması konusunda, daha önce sayın bakanımızla uzlaştığımıza ilişkin cümle kurdu. Ve sözleşmelilerin tamamını içerisinde bulundurma konusunda elimizden gelen gayreti gösterecek, sözleşme metnimizde özen göstereceğiz." dedi.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 28'LİK İYİLEŞTİRME"

Yalçın konuşmasının devamında, "Yine 3600 ek gösterge konusunda yine aynı şekilde çerçeve 2022 yılı içinde tamamlanacak şekilde bir uzlaşımız arasında söz konusuydu. Bu konuda cümle kuruldu, bunda da çalışanları memnun edecek şekilde bir süreç yönetimi konusunda elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. İfade edilen rakam yüzde 26'ya tekabül ediyor. Toplu sözleşme ikramiyesinden gelen iki puan aylık iyileştirmeyle birlikte en düşük devlet memuru maaşında yüzde 28'lik bir iyileştirme yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk açıklama: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor

Toplu Sözleşme, Ali Yalçın, Memur Sen, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk açıklama: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • mehmet uyar: & ya tekabul ediyor diyerek memurun moralini duzeltmeye calismayin sayin baskan & yillik degil 2 yillik zam memur zaten temmuzda aldigi zammi gormuyor direk vergi dilimine kesiliyor Yillik enflasyon yuzde 19 larda yuzde 12 zam aldin 2022 icin ona seviniyorsunuz Seyyanen 600 tl dediniz yok 3600 zaten yok 3 yildir Ha pardon masada siz ! istediniz ilk yil icin hukumet & verdi ama iki yil icin siz bakana sorun yinede yanlis anlasilmasin ben yillik istedim de % 21 i sen yanlis anlamissin Cevap Yaz 65 1 Yayından Kaldır
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