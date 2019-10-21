Memur-Sen'den MGC'ye ziyaret

Memur-Sen'e bağlı sendikalar, Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



MGC Başkanı Haydar Karaduman'ın vefatının ardından MGC başkanlığına seçilen Vahap Güner'e hayırlı osun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Eğitim Bir-Sen, Diyanet Sen ve Bem-Bir-Sen Malatya şube temsilcileri, cemiyete ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ilk olarak konuşan MGC Başkanı Vahap Güner, "Malatya Milli Eğitim camiasının en önemli sendikalarının yöneticilerinin hayırlı olsun ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Malatya'nın eğitim sorunlarının çözülmesi konusunda da gayret sarf ettiklerini biliyoruz" ifadelerini kullandı. Eğitim Bir Sen 1 Nolu Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ise, merhum gazeteci Haydar Karaduman'ın vefatı nedeniyle baş sağlığı dileyerek, MGC'nin de yeni yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi. Söylemez, "Sizin de, bizlerin de işi zor. Gerek sendika, gerekse gazeteci olarak bizim hem tarafsız olmamız, hem de hakkı dile getirmemiz gerekiyor. Bu noktada yükümüz ağır. Bu nedenle de sizlere kolaylıklar diliyorum. İnşallah eğitim sorunları ve Memur Sen'in iş kolundaki diğer alanlardaki bütün sorunları hep beraber güç birliği yaparak çözeceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA