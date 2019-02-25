Son Dakika Haberleri: Memur-Sen'den Mısır'daki İdamlara Tepki

Memur-Sen'den Mısır'daki İdamlara Tepki

44 dakika önce

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Van Şubesi tarafından Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterildi.

Memur-Sen'den Mısır'daki İdamlara Tepki, System.String[]
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Van Şubesi tarafından Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterildi.

İl binasında bir araya gelen Memur-Sen'e bağlı şube başkanları ile üyeler, Mısır'daki idamlara ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Memur-Sen Van Şube Başkanı Mahmut Gülaçar'ın okuduğu basın açıklamasında, darbeci Sisi hükümetinin bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 kişiyi idam ettiğini belirtti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişinin bulunduğuna dikkat çeken Gülaçar, "Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası, bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi" dedi.

İnsanlığın sessiz kalmasıyla idamların artarak devam edeceğini dile getiren Gülaçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. BM'nin idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenlerin ahları arş-ı alaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Sisi'nin destekçilerinin idamları görmezden gelmek şöyle dursun, aksine terörle mücadele yalanıyla desteklediği bir vasatı yaşıyoruz." - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Van, Mısır, Memur Sen, Güncel
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