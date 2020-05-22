Memur-Sen'den "Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler ve Türkiye" konferansı - Son Dakika

Memur-Sen'den "Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler ve Türkiye" konferansı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk ekonomisinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecini en az zayiatla atlatacağını belirterek, "Vatandaşlarımızla millet, devlet kaynaşmasıyla bu süreci yönetiyoruz.

Memur-Sen'den

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk ekonomisinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecini en az zayiatla atlatacağını belirterek, "Vatandaşlarımızla millet, devlet kaynaşmasıyla bu süreci yönetiyoruz." ifadesini kullandı.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler ve Türkiye" konulu bir video konferans düzenlendi.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinin değerlendirildiği konferansa Kurtulmuş, konuşmacı olarak katıldı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin salgınla mücadelede çok başarılı bir performans ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Yurt dışından binlerce vatandaşımızı getirdik, birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımı yaptık. Bunlar Türkiye'nin pozitif ayrışmasını ortaya koydu. Amerika'da bile insanlar maske bulamazken ülkemizde hiçbir sorun yaşanmadan bu sürecin ilk aşamasını başarıyla geride bıraktık." diye konuştu.

Hiçbir şeyin koronavirüs salgınından önceki gibi olmayacağını belirten Kurtulmuş, "Küresel ve finansal bir değişim artık zorunludur. Dünyanın yeni yapı ve sisteme ihtiyacı var. Türkiye olarak sözümüzün güçlü olacağı bir döneme giriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunulması, kısa çalışma ödeneği ile üretimin devamının sağlanması ve sanayicilere merhem olacak tedbirlerin alınması gibi ekonomik önlemlere değinen Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisi en az zayiatla bu süreçten geçecek. Vatandaşlarımızla millet, devlet kaynaşmasıyla bu süreci yönetiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de faydasını net şekilde görebildiğimiz, hızlı karar alma mekanizmasının önemini idrak ettiğimiz bir süreç oldu."

Dünyayı şu anda yöneten zihniyetin çöktüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Güçlü olmayı haklı olma sebebi gören, dünyanın nimetlerinin belli bir yerde toplanması için özen gösteren, adaleti ve hakkaniyeti ikinci üçüncü plana atan zihniyetin kuracağı dünya ancak böyle bir dünya olurdu. Tam da o zihniyet dünyasına uygun bir dünya kuruldu. Dünya sisteminin finansal ve siyasal mimarisinin yeniden yapılanması için Türkiye öncü ve sözcü olacak." dedi.

Kurtulmuş, daralma sürecinin Türkiye'yi de etkileyeceğini, ancak Türkiye'nin kamu borçluluğu bakımından en avantajlı ülkelerden birisi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aynı şekilde Türkiye son yıllarda üretim ekonomisine verdiği önem dolayısıyla kendi kendine yetecek bir ülke konumuna gelmiştir. Karşı karşıya kaldığımız kriz tabii ki Türkiye'yi etkileyecektir ama dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye'nin bu süreçten en az etkilenen ülkelerden olacağını görüyorum. 2020'de evet daralma olacak ama Türkiye ekonomisi önümüzdeki sene ihracat ve turizm konusunu toparlayacaktır. Cari açıkta bu sene beklentinin üstünde bir durum ortaya çıkabilir. Bunları geliştirecek adımlar atabileceğimizi düşünüyorum."

Kurtulmuş, bu süreçte Memur-Sen'in sorumlu ve duyarlı bir sendikacılık örneği gösterdiğini ifade ederek, Memur-Sen ailesine, yönetimine ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

"Memur-Sen tüm teşkilatıyla mücadeleye ortak oldu"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın da Türkiye'nin salgına karşı verdiği başarılı mücadelenin, ülkeyi avantajlı bir noktaya taşıdığını söyledi.

Yalçın, "Memur-Sen her zorlukta olduğu gibi ülkemizin belki de ilk kez karşılaştığı bu durumda da elini taşın altına koyarak bütün sendikaları, komisyonları ve tüm teşkilat mensuplarıyla mücadeleye ortak olmuştur. 4,5 milyonu aşan bir yardım ile salgınla mücadeleye destek olurken, bunun yanı sıra sağlık çalışanlarına konukevi tahsisi, vefa sosyal destek gruplarında bilfiil çalışarak vatandaşa hizmet götürülmesi, kan bağışı ile maske ve koruyucu siperlik teminiyle sürece her anlamda katkı verdik." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle 1 Mayıs'ın meydanlarda kutlanamadığını hatırlatan Yalçın,1 Mayıs günü 100'den fazla ülkeden sendikacı ve emek örgütü temsilcisinin katılımıyla online bir etkinlik gerçekleştirerek, pandeminin çalışma hayatına etkilerinin ve pandemi sonrasındaki yeni ekonomik düzeninin ele alındığını anlattı.

Yalçın, "Türkiye'nin salgınla mücadelesini tüm sendikal camiaya anlatma fırsatı da bulduk bu vesileyle. Bu toplantıya katılan sendikacılar da Türkiye'nin mücadelesini gıpta ile takip ettiklerini belirttiler." diye konuştu.

Konferansa Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleriyle Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın yöneticileri katıldı.

Numan Kurtulmuş, Memur Sen, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 03:35 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memur-Sen'den 'Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler ve Türkiye' konferansı - Son Dakika

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