Son Dakika Haberleri: Memur-Sen'den Sağlık İndirimi Anlaşması

Memur-Sen'den Sağlık İndirimi Anlaşması

1 saat önce

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, üyelerinin özel bir hastaneden yararlanabilmeleri için yüzde 20'lik indirim anlaşması imzaladıklarını bildirdi.

Memur-Sen'den Sağlık İndirimi Anlaşması, System.String[]
Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, üyelerinin özel bir hastaneden yararlanabilmeleri için yüzde 20'lik indirim anlaşması imzaladıklarını bildirdi.

Aşkar, sendika binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Ereğli ilçesinde faaliyette bulunan özel bir hastaneyle sendika üyelerini kapsayacak yeni bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi.

Devlet ve özel sektör rekabetinin sağlıkta kaliteyi getireceğine inandığını ifade eden Aşkar, "Bu kapsamda Zonguldak'ta üyelerimizin daha faydalı olabilmesi adına yüzde 20'lik indirim anlaşmasını genel müdür yardımcımızla imzaladık. İnşallah üyelerimize, Zonguldakımıza ve Memur-Senimize hayırlı olur." ifadesini kullandı.

Hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Serkan Arkas, protokolün Memur-Sen üyelerine hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:05 Kaynak: AA

Sendika, Zonguldak, Memur Sen, Güncel
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