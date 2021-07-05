Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti - Son Dakika

Memur-Sen Mardin Şubesi üyeleri kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Sendika üyeleri adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Eyüp Değer, kamu görevlilerine emeklerinin karşılığının verilmesini istediklerini belirtti.

"Emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. Alın terimizin hakkını ve hizmetimizin ederini istiyoruz. Hiçbir gerçeği ıskalamadan, özellikle enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmini noktasında hem sesimizi hem de sözümüzü bu meydandan ve diğer 80 ilimizden yükseltiyoruz." diyen Değer, Türkiye'den memurların refahına düşen payı istediklerini aktardı.

Değer, "En düşük devlet memuru maaşının yüzde 10'undan az olmamak üzere seyyanen zam talebini her zemin ve şartta dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Seyyanen zam çağrımız, bu kapsamda görülmeli, gelir kayıpları giderilmelidir." dedi.