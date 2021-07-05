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Memur -Sen üyeleri seyyanen zam talep etti - Son Dakika

Memur -Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

05.07.2021 14:36

Şırnak'ta Memur -Sen üyeleri seyyanen zam talep etti Cumhuriyet Meydanından görüntüler Memur - Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı'nın konuşması ŞIRNAK (AA) – Şırnak Memur-Sen şubesi üyeleri, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Şırnak'ta Memur -Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Cumhuriyet Meydanından görüntüler

Memur - Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı'nın konuşması ŞIRNAK (AA) – Şırnak Memur-Sen şubesi üyeleri, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, bugün haziran ayı enflasyon rakamının açıklandığını ve böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı 6 aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranının belirlendiğini belirtti.

Bugün açıklanan 1,94'lük haziran ayı enflasyon oranıyla 2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkının 5,45 olduğunu söyleyen Çatı, şunları kaydetti:

"Ücrete yapılacak artışın dışında Türkiye'nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istiyoruz. Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'u kadar seyyanen zam yapılmasını, en düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz. Kamuda asil istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak personelin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesini istiyoruz. Siyasi iradenin vaadi olan 3600 ek göstergenin sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz. Aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini istiyoruz. Memurlara da dini bayram ikramiyesi ödenmesini istiyoruz. Ek ödeme oranlarında artış istiyoruz."

Memur -Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
Memur -Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
Memur -Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
Memur -Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Ali Yalçın, Enflasyon, Memur Sen, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur -Sen üyeleri seyyanen zam talep etti - Son Dakika


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