Memur-Sen'den "seyyanen zam" talebi Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen'den "seyyanen zam" talebi Açıklaması

15.01.2021 12:13
Memur-Sen'den

Memur-Sen Konfederasyonunca, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere "en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'una denk gelecek şekilde seyyanen zam" yapılması talebinde bulunuldu.

Memur-Sen Konfederasyonunca, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere "en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'una denk gelecek şekilde seyyanen zam" yapılması talebinde bulunuldu.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ana gündem olduğu 2020 yılının, kamu görevlileri açısından Hakem Kurulu kararı mağduriyetleri ile enflasyona dayalı kayıplar yaşadıkları bir yıl olarak geride kaldığı ifade edildi.

Hakem Kurulu'nun kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yüzdelik olarak 2020'de 4+4, 2021'de 3+3 şeklinde oransal artış yapılmasına karar verdiği hatırlatılan açıklamada, Memur-Sen olarak bu oranların ülkenin ekonomisinin ve kamu görevlilerinin gerçekleriyle, geçmiş dönem enflasyon verileriyle uyumlu olmadığının dile getirildiği, beraberinde işverenin teklifine "hayır" dendiği, hakemin kararına da tepki gösterildiği anımsatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2020 enflasyon rakamları incelendiğinde ortaya çıkan tablo özetle şudur. İşverenin/hakemin reva gördüğü artış, 1. altı aylık dönem için 4'üncü aydan, 2. altı aylık dönem için ise 3'üncü aydan sonra enflasyona yenilmiş ve kamu görevlilerini mağdur etmiştir. Somutlaştırdığımızda, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine birinci altı ay için yüzde 1,75 ikinci altı ay için yüzde 4,33 enflasyon farkı yansıtılmış, 2020'de toplam artış ise karara göre yüzde 8,16 iken hayata göre yüzde 14,82 olarak gerçekleşmiştir. Bir başka ifadeyle hakemin-işverenin karara yazdığı artıştan yüzde 80'lik bir sapma meydana gelmiştir. Gelin bu tabloyu düzeltelim, enflasyonu yenen maaş ve ücret hedefi belirleyelim."

Ekonominin makro ve mikro düzey rakamları, enflasyon ve faiz oranları, kur tarafının rakamları birlikte ele alındığında en az artışın maaşlarda ve ücretlerde olduğu belirtilen açıklamada, son 10 yıllık enflasyon ve enflasyon farkı, 2019-2021 faiz kur ve 2020 aylık enflasyon tablosunun, özetle "kamu görevlilerinin maaşları ve ücretleri eriyor, bu erimeyi durdurmak için gecikmeden seyyanen zam yapılması gerekiyor." anlamına geldiği aktarıldı.

Konfederasyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yıllık enflasyon oranının bir önceki yıla göre yüzde 24 arttığı, gıda enflasyonunun yüzde 25 seviyesinde olduğu, 2020 başı ve sonu itibarıyla faiz tarafında yüzde 75'lik artışın gerçekleştiği, bütçede faiz giderlerinde son 3 yıllık dönem itibarıyla yüzde 45-70 artış oluştuğu, kur tarafında yüzde 40'a yakın artış rakamına ulaşıldığı gerçekleri artık göz ardı edilmemelidir.

???????Hem gelir dağılımda adaleti sağlamak hem de enflasyon kaynaklı kayıpları telafi etmek, beraberinde düşük maaş ve ücret grubunda bulunan kamu görevlilerine asgari ücretler için atılan doğru adıma benzer bir yaklaşımı uygulamak için kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere 'en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'una denk gelecek tutarda seyyanen zam' istiyoruz. Daha somut ifadeyle kamu görevlilerinin mevcut maaşlarına/ücretlerine 1 Ocak'tan geçerli olacak şekilde 400 lira seyyanen zam istiyoruz. Böylece geçmiş yönüyle kayıpların giderilmesini, gelecek yönüyle de enflasyona yenilme riskinin bitirilmesini talep ediyoruz."

Enflasyon, Memur Sen, Ocak, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur-Sen'den 'seyyanen zam' talebi Açıklaması - Son Dakika


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