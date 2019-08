Memur-Sen'den toplu sözleşme tepkisi

BURSA - Bursa Memur-Sen İl Temsilciliği, 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde sunulan teklife tepki gösterdi.

Diyanet Sen 1 No'lu Şube Başkanı ve Bursa Memur-Sen İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sarkı da yaptığı açıklamada, "Kamu işvereni, görüşmelerin 16 gününde, bizim tekliflerimizin kendisine iletilmesinden tam 22 gün sonra masaya teklif sundu. Teklif, gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahiptir. Hükümetin masaya sunduğu ilk teklif, 'Güçlü Türkiye imkansız', 'Büyük Türkiye anlamsız' ve 'Yeni Türkiye gereksiz' fikr-i sabitinde debelenenler dışında hiç kimsenin aklına yatmaz, gönlünü rahatlatmaz. Hükumet, bu teklifin, yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerini ve gerçeklerini yok sayanlara can suyu vermek, kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeme kararından da açıkça vazgeçmek olduğunu görmelidir. Daha da önemlisi Hükümet, kalkınmayı önemsediğine, adaleti öncelediğine dair ispatı ve icraatı, toplu sözleşme masasına sunduğu yeni teklifle hem teyit hem de tescil etmelidir. Hükumetin masaya sunduğu 2020 ve 2021 yıllarında maaş ve ücretlere yansıtılacak artışlara ilişkin teklifini hatırlayacak olursak, 2020 için yüzde 3,5 + yüzde 3 ve 2021 için yüzde 3 + yüzde 2,5'tur. Hükumetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu değil. Bu oranlar, hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil. Hükümetin teklifi, faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor" dedi.

Toplu sözleşme sürecinde kamu işvereninden gelen ilk teklifin 2020 için yıllık yüzde 6.60, 2021 için yıllık yüzde 5.57 oranın da zam yapılması olduğunu belirten Sarkı, "Şekere, elektriğe, doğal gaza tek seferde yüzde 15 zam yapıldı, fakat maaş ve ücretlerine dört seferde yüzde 12'nin biraz üzerinde zam yapılmasının normal kabul edilmesi isteniyor. Yetmez, gecikme zammı yıllık yüzde 30 iken, maaş zammın yıllık yüzde 6'lar seviyesinde olmasına aldırış etmeyin deniyor. Merkez Bankasının 2020 ve 2021 için enflasyon hedefi yüzde 5, aynı yıllara ait enflasyon tahminleri ise yüzde 9,5 ve yüzde 5,9 iken aynı yıllara ait beklenti anketlerinin sonucu ise sırasıyla yüzde 13,9 ve yüzde 11,5 olarak kayıt altına alınmış. Bizler, kamu görevlilerinin standardını yükseltecek, dertlerini küçültüp bitirecek teklif beklerken, karşımıza çıkan teklif 'vaat ettiği standart düşük, ürettiği skandal büyük' niteliktedir. Memur-Sen Bursa İl temsilciliği olarak ilimizdeki Memur-Sen teşkilatlarıyla birlikte toplu sözleşme sürecini yakından takip etmeye, bizleri memnun edecek her konuda destek, üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Diğer taraftan ilimizdeki parti yöneticilerinin, belediye başkanlarının, özellikle iktidar partisine mensup milletvekillerinin toplu sözleşme noktasında sorumluluk almalarını, hükümet kanadına yönelik baskı ve beklenti iradesi oluşturmak noktasında bizlerle birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

