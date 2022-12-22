Yeni asgari ücret Memur-Sen'i harekete geçirdi: Sabit gelirliler de korunmalıdır - Son Dakika
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Yeni asgari ücret Memur-Sen'i harekete geçirdi: Sabit gelirliler de korunmalıdır

22.12.2022 17:07

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), asgari ücrete yapılan artış örnek alınarak diğer sabit gelirlilerin de korunmasını talep ederek, "Bu çerçevede 2023 Ocak ayında da kamu görevlilerimize yönelik ilave iyileştirmeler yapılmalı, süreç yetkili konfederasyonun katılımıyla olmalı, kayıpları telafi eden bir sonuç ortaya çıkmalıdır" açıklamasında bulundu.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, asgari ücretteki artışın, enflasyon gerçeğinin dikkate alındığını gösterdiği belirtilerek, "Asgari ücrete yapılan artış örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalıdır." talebine yer verilen açıklamada, "Merkez Bankasının enflasyon hedefi ve beklentisi arasındaki uyuşmazlık ile TÜİK'in gerçekleşen ve hissedilen enflasyon verisi arasındaki farklılığın, enflasyona karşı mutlak bir koruma gerçekleştirmenin gerekçesi olarak görülmesi gerektiği" kaydedildi ve bu korumanın, bütün sabit gelirlilerin korunmasına yönelik olması gerektiği belirtildi.

"YÜKSEK ENFLASYON SABİT GELİRLİNİN ALIM GÜCÜNÜ DÜŞÜRDÜ"

Açıklamada, özellikle Aralık 2021 ve Ocak 2022'deki yüksek enflasyon oranlarının, sabit gelirlilerin alım gücünü düşürdüğü ifade edilerek, devletin, sabit gelirlileri korumaya yönelik birçok mekanizmayı işleme aldığı, vergi muafiyetleri ve ilave iyileştirmeler sağladığı aktarıldı. Gelir vergisi tutarlarında muafiyet düzenlemesinin başta kamu görevlileri olmak üzere bütün sabit gelirliler açısından memnuniyet ürettiği vurgulandı.

"OCAK 2023'TE KAMU GÖREVLİLERİNE İYİLEŞTİRMELER YAPILMALI"

"Diğer taraftan, emek tarafında enflasyon kaynaklı oluşan kayıp, gelir dağılımında adaleti de olumsuz yönde etkileyerek gelirler arası dengesizliğe sebep olmuştur" açıklamasının yer aldığı açıklamada, "Gelirleri artırma yönünde alınacak karar, reel gelirin artışını sağlayacak, geçmiş dönem oluşan kayıpları telafi edecek mahiyette olmalıdır. Nitekim önemli olan rakamsal artışlar değil, alım gücünü artıran ve fiyat istikrarının sağlandığı bir piyasa ortamı oluşturmaktır. Bu çerçevede, 2023 Ocak ayında da kamu görevlilerimize yönelik ilave iyileştirmeler yapılmalı, süreç yetkili konfederasyonun katılımıyla olmalı, kayıpları telafi eden bir sonuç ortaya çıkmalıdır" denildi.

"SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR"

Açıklamanın devamında, 6. Dönem Toplu Sözleşmede, "ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro" başta olmak üzere 92 yeni kazanım elde edildiği belirtildi Sürecin devamında yaşanan ekonomik gelişmelerin, kamu görevlileri başta olmak üzere sabit gelirlileri olumsuz etkilediğine işaret edilerek, "Diğer taraftan, toplu sözleşmede hüküm altına alınan ve bütün kamu görevlilerini kapsayan yönüyle hayata geçirilen ek gösterge düzenlemesinde giderilmesi gereken eksiklikler zaman kaybedilmeden hayata geçirilmeli, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi düzenlemesi de ivedi olarak ve kapsamı genişletilerek yasal zemine kavuşturulmalıdır. Bu çerçevede, kamu görevlileri için de toplu sözleşme kazanımlarımızı ve çalışma hayatına yönelik atılacak adımları gölgelemeyecek, alım gücünü artıracak, kayıpları telafi edecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak ilave düzenlemeler hayata geçirilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Yeni asgari ücret Memur-Sen'i harekete geçirdi: Sabit gelirliler de korunmalıdır - Son Dakika

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