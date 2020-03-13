Memur-Sen'den "Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin Mültecilerin Sınır Geçişlerindeki Hak İhlalleri" Raporu

ANKARA - Memur-Sen Konfederasyonu, Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin mültecilerin sınır geçişlerindeki hak ihlallerinin ele alındığı bir rapor yayımladı.

Memur-Sen tarafından akademisyenler Dr. Murat Yılmaz, Dr. Nergis Dama ve Dr. Arda Akçiçek koordinatörlüğünde "Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin Mültecilerin Sınır Geçişlerindeki Hak İhlalleri" başlığıyla bir rapor hazırlandı. Akademisyenlerin bölgedeki gelişmeleri yerinden takip ederek ve göçmenlerle mülakatlar gerçekleştirerek hazırladıkları rapor, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin özellikle iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana çok sayıda göçmene ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ali Yalçın," Türkiye, Uzun yıllardır göçmenlere uyguladığı insani politikalar ile gerek dünya kamuoyunun nezdinde gerekse göçmenlerin gözünde hatırı sayılı bir yere sahip olmuştur. Ancak, bir süredir sınır güvenliğini tehdit edecek boyuta varan askeri ve siyasi gelişmelerden dolayı

Türkiye, bir süredir devam ettirdiği bu politikada bazı değişiklikler yapma ihtiyacı doğmuştur" dedi.

"Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin Mültecilerin Sınır Geçişlerindeki Hak İhlalleri" başlığıyla yayımlanan raporu kamuoyuyla paylaşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin farklı zaman aralıklarında sosyal, ekonomik ve politik sebeplere bağlı olarak uluslararası göçün merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, 2011 yılından sonra ise Suriye'de yaşanan çatışma ve kaosun neden olduğu kitlesel göçün ekonomik ve sosyal sorumluluğunun sadece Türkiye tarafından üstlenildiğini ifade etti.