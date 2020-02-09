Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığına Ensarioğlu seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığına Ensarioğlu seçildi - Son Dakika

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığına Ensarioğlu seçildi

6 saat önce

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı'na Nurhak Ensarioğlu seçildi.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığına Ensarioğlu seçildi, System.String[]

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı'na Nurhak Ensarioğlu seçildi.


Sendika binasında gerçekleştirilen Olağanüstü Kongrede Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Tekdemir yarıştı. Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Yüksel Gümüş başkan adaylığından son dakikada vazgeçti. Başkan adaylarının delegelere yönelik birer teşekkür konuşmasının ardından oylamaya geçildi.


71 delegenin oy kullanmasının ardından oy sayımına geçildi. Seçimde Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu 37, Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Tekdemir 34 oy aldı. Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığına seçilen Nurhak Ensarioğlu, seçim sonrası delegelere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Seçimde kaybeden ve kazananın olmadığına işaret eden Ensarioğlu, Memur-Sen'in büyük bir aile olduğunu, bu ailede çok sayıda başkanlık yapabilecek şahsiyetin de bulunduğunu kaydetti. Ensarioğlu, seçimin Memur-Sen ailesine hayırlı olmasını diledi.


Ensarioğlu daha sonra Sağlık-Sen Şube Başkanlığına geçerek tebrikleri kabul etti. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
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