Memur-Sen Diyarbakır yönetiminden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti - Son Dakika

Memur-Sen Diyarbakır yönetiminden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

18.11.2020 14:11

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve beraberindekiler, çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde 443 gündür oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve beraberindekiler, çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde 443 gündür oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu beraberindeki heyet ile birlikte çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerle görüşen Başkan Ensarioğlu ve beraberindekiler, annelere karanfil dağıtıp yanlarında oldukları mesajını verdi.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Nurhak Ensarioğlu, bu direnişi gösteren annelerin yüreğine ateş düşüren, buradaki annelerin hasrete, özleme boğan kişilerin er ya da geç bu özlem ve hasretin altında ezilip gideceklerini söyledi. Memur-Sen olarak her zaman, gece gündüz demeden evlatları için bekleyen annelerin yanlarında olduklarını belirten Başkan Ensarioğlu, "Memur-Sen olarak dini, dili, ırkı, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun mağdursa, mazlumsa biz o mağdur ve mazlumun yanındayız. Gerek sınırlarımızın içerisinde gerek sınırlarımızın dışında her zaman olduğu gibi bugün de burada annelerimizin yanındayız. 20 aile evladına kavuşmuş, birçok annemiz de burada günlerce bekliyor. İnşallah bu annelerimiz de er ya da geç çocuklarına kavuşacaktırlar, bu mutluluğu hepimiz göreceğiz" dedi.

Başkan Ensarioğlu ve beraberindekiler, ailelerle bir süre görüştükten sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Memur-Sen Diyarbakır yönetiminden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
Memur-Sen Diyarbakır yönetiminden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
Memur-Sen Diyarbakır yönetiminden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
Memur-Sen Diyarbakır yönetiminden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Memur Sen, Nurhak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Memur-Sen Diyarbakır yönetiminden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lille forması giyen Zeki Çelik: Tottenham benimle ilgileniyor Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi MHP'den ihraç edilen vekilden Alaattin Çakıcı'ya eleştiri: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu! Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi         
14:10
Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız         
13:38
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez         
13:08
Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş         
12:45
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı         
11:41
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Torun, koronadan ölen dedesinin 6 saat sonra alınmasına isyan etti: Ceset torbası verip 'siz indireceksiniz' dediler Torun, koronadan ölen dedesinin 6 saat sonra alınmasına isyan etti: Ceset torbası verip 'siz indireceksiniz' dediler         
11:21
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi         
09:53
Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı nisan ayından daha kötü Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı nisan ayından daha kötü         
09:21
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 14:22:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Memur-Sen Diyarbakır yönetiminden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei