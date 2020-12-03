3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı doğuştan görme engelli tarih öğretmeni Selman Devecioğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Devecioğlu, mesajında, "Dünya Engelliler Günü'nün engeli bulunan bireyler ve kamu görevlileri özelinde çalışanlar açısından daha iyinin, daha güzelin, daha doğrunun ve bütün bunların ekseninde çalışma şartlarından istihdam biçimlerine, görevde yükselmeden mali hak çerçevelerine, özlük haklarından sosyal hak ve yardımlara kalıcı, sürdürülebilir, geliştirilebilir ve değişime açık yasal alt yapı, hukuki derinlik ve insani kalkınma portföyü oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkes için engelsiz dünya temenni eden Devecioğlu, Engelliler Günü'nü kutladı.