Memur-Sen Engelliler Komisyonundan İŞKUR'a teşekkür plaketi - Son Dakika

Sakarya Memur-Sen Engelliler Komisyonu tarafından, "erişebilirlik" belgesi alan İŞKUR'a teşekkür plaketi verildi.

Sakarya Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Yasin Avcı ve beraberindekiler, Sakarya'da kamu binalarında ilk "erişebilirlik" belgesi alan İŞKUR'u ziyaret etti.

Burada İŞKUR Müdürü Tekin Kaya ile bir araya gelen Avcı, yapılan denetimler sonucunda, komisyon tarafından hazırlanan "erişilebilir" belgesini alan Sakarya'da ilk kamu kurumunun İŞKUR olduğunu hatırlattı.

Avcı, müdürlüğe ait binada, engelli vatandaşların rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde kullanıma uygun hale getirildiği için Kaya'ya teşekkür etti.

Tekin Kaya da engelli vatandaşların tüm kamu hizmetlerinden olması gerektiği gibi faydalanabilmeleri için, hizmet binasının ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelli vatandaşlar için erişilebilir hale getirdiklerini söyledi.

Avcı, yapılan çalışmalardan dolayı Kaya'ya plaket verdi.