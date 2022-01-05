Memur-Sen: Geçen ay açlık sınırı 3 bin 526, yoksulluk sınırı 10 bin 119 lira oldu - Son Dakika

Memur-Sen Konfederasyonu aralık 2021 itibarıyla dört kişilik ailenin açlık sınırını 3 bin 526 lira, yoksulluk sınırını 10 bin 119 lira olarak hesapladı.

Memur-Sen tarafından her ay düzenli yapılan Açlık ve Yoksulluk Araştırması'nın geçen aya ilişkin sonuçları açıklandı.

Konfederasyonun hesaplamasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı aralık 2021'de 3 bin 526 lira, yoksulluk sınırı 10 bin 119 lira oldu.

Gıda fiyatları önceki aya göre ortalama yüzde 10,60 arttı. Göze çarpan en büyük artış yüzde 59 ile patlıcan, yüzde 49,79 ile salatalık, yüzde 44,08 ile buğday unu, yüzde 43,87 ile margarin fiyatında gerçekleşti.

Isınma giderlerinde ise geçen ay, kasım 2021'e göre ortalama yüzde 9,29'luk artış gözlenirken, barınma fiyatları da yüzde 1,65 oranında arttı.

Aynı dönemde giyim fiyatlarında ortalama yüzde 7,35, kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında ise yüzde 9'luk artış oldu.