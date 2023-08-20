Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul kalp krizi geçirdi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul,7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında kalp krizi geçirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Tonbul, dün 22.30 civarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devam eden 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandı. Aracıyla Bilkent Şehir Hastanesine götürülen Tonbul, kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı. Tedavisi hastanede devam eden Tonbul'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Toplu Sözleşme müzakereleri sırasında yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve tedavisi süren Toplu Sözleşmeden sorumlu Memur-Sen Genel Başkan Yardımcımız Hacı Bayram Tonbul'a acil şifalar diliyor, ailesine ve teşkilatımıza geçmiş olsun diyor, dua bekliyoruz." denildi.