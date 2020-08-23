Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: "Mavi Vatan enerji bağımsızlığımızın teminatı" - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "Ülkemizin ekonomik olarak dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak büyük doğalgaz keşfi, Mavi Vatan'ın enerji bağımsızlığımızın teminatı olduğunu gösterdi" dedi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Tonbul, yaptığı açıklamada, Karadeniz açıklarında bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin enerjide dışa bağımlılığın azaltılması noktasında önemli bir adım olduğunu ifade etti. Mavi Vatan'ı, ana vatanın stratejik olarak egemenliğini korunmasını hedefleyen Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki denizci politikasına şekil veren bir doktrin olarak tanımlandığını vurgulayan Tonbul, "Cumhurbaşkanımızın milletimize sürpriz olarak duyurduğu ve Türkiye'nin ekonomik olarak dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracak büyük doğalgaz keşfi ve Mavi Vatan'da göstermiş olduğu diğer siyasi, askeri ve ekonomik başarılar ile de gelecek neslimizin övüneceği yeni ve güçlü bir öykünün temellerini oluşturmuştur. Mavi Vatan enerji bağımsızlığımızın teminatıdır" diye konuştu

Türkiye'nin güvenliği, kalkınma stratejileri ve gelişmiş dünya düzeninde söz sahibi olmasının temel savı ve desteği olarak Ana Vatan ve Mavi Vatan'ın tümleşik olarak savunulması gerektiğini anlatan Tonbul, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde Azerbaycan'dan Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Ege'ye ve Karadeniz'e kadar milli bir mutabakatla hayata geçirilen siyasi, askeri ve ekonomik başarılar ülkemizin gelecek mimarisini oluşturmaktadır. Ana Vatan kavramının yanında Mavi Vatan kavramı da siyaset üstü bir kavram ve ülkemizin dünya konjonktüründeki durumu ve geleceğin Türkiye'sinin şekillendirilmesi açısından önem arz etmektedir."

"Gasp edilen haklarımızın Hatay gibi, Kıbrıs gibi lehimize çevrilmesi temel ödevimiz olmalıdır"

Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarının, jeopolitik konumunun, ekonomik ve askeri büyüklüğünün asırlardır tescillenmiş varlığının güvenceleri olduğunu belirten Tonbul, "Yalnızca Doğu Akdeniz'de değil, şu anda Ege denizi olarak adlandırılan Kuzey Batı Akdeniz'de yaşanan gelişmelerinde dikkatle takip edilmesi ve daha önce gasp edilen haklarımızın Hatay gibi, Kıbrıs gibi lehimize çevrilmesi temel ödevimiz olmalıdır" dedi.

Son dönemde Mavi Vatan'da yaşanan siyasi ve askeri başarıların ekonomik başarılarla da taçlandırılmasının milletimiz için büyük sevinç kaynağı olduğunu söyleyen Tonbul, "Bundan 100 yıl önce zorla milletimize dikte edilmeye çalışılan Sevr paçavrasını yırtarak emperyalistlerin yüzlerine çarpan milletimiz, Doğu Akdeniz'de ve Ege' de de Meftut Sevr'i günümüzün takatsiz emperyalistlerinin de yüzlerine fırlatmıştır" ifadelerini kullandı.

"Mavi Vatan'da yeni bir öykünün yazıldığını bütün dünyaya ilan ediyoruz"

Mavi Vatan'ın her bir damlasında Türkiye'nin ekonomik çıkarlarının korunması ve varlığının ispatlanmasının önemli olduğunun altını çizen Tonbul, "MTA Genel Müdürlüğü'nün Orus Reis gemisinin şu anda Akdeniz'de yapmış olduğu sismik çalışmalar, TPAO Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri bizleri gururlandırıyor. Mavi Vatan'da yeni bir öykünün yazıldığını bütün dünyaya ilan ediyoruz" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA