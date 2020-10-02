Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Uslu: "Özgür Kudüs dünya barışının yegane anahtarıdır" - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Uslu: "Özgür Kudüs dünya barışının yegane anahtarıdır"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, eski Filistin Başbakanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Uslu:

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, eski Filistin Başbakanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. Uslu, "Özgür Kudüs dünya barışının yegane anahtarıdır" ifadelerini kullandı.

Eski Filistin Başbakanı İsmail Heniyye'nin çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerini daveti ile gerçekleştirilen toplantıda Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu'nun yanı sıra İHH, Cansuyu Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Vuslat Derneği, Vicdan Derneği ve KUTAD'dan temsilciler yer aldı.

Uslu: "Özgür Kudüs'e bir gün kavuşacağız"

"Kudüs ve Gazze dün olduğu gibi bugünde bizim sevdamızdır" ifadelerini kullanan Levent Uslu, "Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Rahmetli Mehmet Akif İnan, Kudüs Şairi olarak bilinmektedir. Kudüs bizim sevdamızdır. Türkiye'nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olan Memur-Sen ailesi olarak Kudüs mücadelemizin, Özgür Kudüs ideallerimizi her zaman diri tutuyoruz. Gazze ve Kudüs için atılacak her adımın biz arkasında ve yanındayız. İnanıyoruz ki özgür Kudüs'e bir gün kavuşacağız ve orada hep birlikte namazlarımızı özgürce kılacağız. Fakat bu mücadele sadece yardımla olabilecek bir mücadele değildir. Bu meseleyi en gür sesle tüm dünyanın gündemine taşımak ve bu taleplerimizi daha güçlü sesle dile getirmek zorundayız" dedi.

Emperyalist şer odaklarının özgürlüğüne kavuşmasına engel oldukları Kudüs'ün dünyadaki bütün krizlerin çözüm noktası olduğunu ifade eden Uslu, "Şu andaki durumuyla, bağımsızlığı ve özgürlüğü elinden alınan Kudüs, dünyadaki sıkıntılara bir kilit, Özgür Kudüs ise dünyanın barışa açılan kapısını açacak bir anahtarıdır. Özgür Kudüs dünya barışının yegane anahtarıdır" şeklinde konuştu.

Heniyye: "İsrail'le mücadelemiz sürüyor"

Düzenlenen toplantıdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Heniyye, "İsrail'le mücadelemiz devam etmektedir. Gazze ve Filistin şuan 3 aşamalı bir saldırı altındadır. Korona virüs tüm dünyada olduğu gibi Gazze'de de sağlığı tehdit etmektedir. Siyonist İsrail tarafından yapılan saldırılar sonucu felç olmuş sağlık alt yapısı ile birlikte Gazze'de daha sıkıntılı günler geçirmekteyiz. İkinci boyut ise ablukanın hala en keskin bir şekilde devam etmesidir ki bu konu tüm dünyanın gözleri önünde cereyan etmektedir. Bir diğer boyut ise Siyonist İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılardır. Mavi Marmara ile başlatılan ambargoyu delme süreci tüm dünyada Gazze ambargosunu gündeme getirdi. Orada şehit olan kardeşlerimiz bizim şehitlerimizdir. Türkiye'nin ve Türk halkının Filistin konusunda ki hassasiyetini biliyoruz ve onların bizim yanımızda olmaları bizi mutlu etmektedir" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planının Filistin meselesinin 3 temel ayağını ortadan kaldırmayı hedeflediğini kaydeden Heniyye şunları söyledi:

"İlk olarak, Kudüs'ü 'İsrail'in bölünmez başkenti kabul ettiler ve siyasi denklemin hatta müzakere denkleminin dışına çıkardılar. İkinci olarak, Filistinlilerin dönüş hakkını yok saydılar ve bunu taraflar arasında görüşülmeyen bir mesele olarak kabul ettiler. Üçüncü olarak, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini yasallaştırdılar. Bu planların ne emrivaki yoluyla ne güç dengeleri ne de anlaşmalar kanalıyla hayata geçirilmesine izin vermeyeceğiz." - ANKARA

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Uslu: Özgür Kudüs dünya barışının yegane anahtarıdır

İsmail Heniyye, Memur Sen, Filistin, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Uslu: 'Özgür Kudüs dünya barışının yegane anahtarıdır' - Son Dakika

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