Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "5.Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır."
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "5.Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır."

1 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "5.Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "5.Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır." - ANKARA
Ali Yalçın, Memur Sen, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:18 Kaynak: İHA
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