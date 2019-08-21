Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "5.Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır."
1 saat önce
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "5.Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:18 Kaynak: İHA
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
: "5.Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır." - ANKARA
Memur-Sen eylem yapma kararı aldı Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti Memur-Sen ile hükümet yine anlaşamadı 5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi