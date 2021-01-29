Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik'te toplu sözleşmeyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik'te toplu sözleşmeyle ilgili açıklama yaptı

29.01.2021 23:04

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik'te toplu sözleşmeyle ilgili açıklama yaptı "Kamu görevlileri ve kamu işvereni mutabakat sağlanamayınca konu hakeme taşınmak zorunda kaldı" "2021 yılının ağustos ayında 6'incı dönem toplu sözleşme olacak" Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik'te toplu sözleşmeyle ilgili açıklama yaptı

"Kamu görevlileri ve kamu işvereni mutabakat sağlanamayınca konu hakeme taşınmak zorunda kaldı"

"2021 yılının ağustos ayında 6'incı dönem toplu sözleşme olacak"

BİLECİK - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci dönem toplu sözleşmede mutabakat sağlayamadıklarını belirterek, "Kamu görevlileri ve kamu işvereni mutabakat sağlanamayınca konu hakeme taşınmak zorunda kaldı" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te ilk durağı Memur-Sen Bilecik Şube Başkanlığı oldu. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçın, "Hakemde işverenin önerisi olan 2020 için 4,4 2021 için 3,3 olmak üzere toplam 14 puanı olduğu şekilde onaylayıp bir yandan noterlik yapmıştı bizde buna tepki ortaya koymuştuk. Aradan geçen zaman 1 yıl geride kaldı ve 2021'in içine girdik. 2020 yılında 14.6 çıktı enflasyon rakamları. Bu da bizim toplu sözleşmeyi imzalamamamızın ne kadar haklı bir durum olduğunu bir kez daha teyit etmiş olduk. Çünkü bize 2 il için yüzde 14 önerilmişti fakat ortaya çıkan rakam 14.6 enflasyon rakamı. Enflasyon farkı var biz enflasyona karşı memuru koruyoruz cümlesi siyaseten doğru fakat hakikaten böyle mi bu anlamada bizim farklı tespitlerimiz var çünkü biz yüzdelik zam oranlarının düşük durması dolayısıyla enflasyon rakamlarının da 6'şarlık dilimlerde erkenden zam geçiyor olması durumuyla arada gelir kayıplarının olduğunu görüyoruz ve bu anlamda gelir kaybımız var. TUİK'in açıkladığı rakamlarla piyasanın rakamları arasında tartışma zaten devam ediyor. O yüzden de biz memurun gelir kaybı yaşadığını çok net olarak görüyoruz ve tespit ediyoruz" dedi.

"2021 yılının ağustos ayında 6'incı dönem toplu sözleşme olacak"

Açıklamasın devamında memurun alım gücünün düştüğünü, bu anlamda herkes de kabul ettiğini anlatan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu konuda Memur-Sen olarak yaptığımız tespitler ve çalışmalar neticesinde en düşük devlet memuru maaşının yüzde10'u kadar ki en düşük devlet memuru maaşı 4 bin TL'nin yüzde 10'luk kadar 400 TL'nin her çalışan için standart olarak seyyanen zam olarak verilmesi gerektiği konusunda teklifimizi hem maliye bakanlığına hem strateji başkanlığı ile yaptığımız görüşmede hem kamu yönünde tüm kamuoyuna sunmuş olduk. Bu anlamda ısrarımız devam ediyor. Bunun çalışmasını yapacak olan hükümettir, maliye bakanıdır ama biz temel tespitimizi kamuoyuyla buluşturduk ve ısrarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde toplu sözleşme var. 2021 yılının ağustos ayında 6'incı dönem toplu sözleşme olacak. 6'incı dönem sözleşmede hükümetin bu hem gelir kayıplarını görerek hem bundan önceki toplu sözleşme süreçlerinde kamu işvereninin getirdiği rakamlarının tutmadığını merkez bankasının enflasyon hedefleriyle piyasa gerçeklerinin birbiriyle asla örtüşmediğini bir kez daha teyit ettiğimiz şu günlerde buna göre hazırlık yaparak gelmesi ve memurları mutlu edecek toplu sözleşme sistematiği için şimdiden hazırlıklarını yapması gerekiyor. Bunu da çeşitli vesilelerle hatırlatıyoruz. Onun için Bilecik'te bulunduğumuz bu ziyaret meselesiyle teşkilatımızla yapacağımız değerlendirme vesilesiyle bunu kamuoyuyla bir kez daha buluşturmuş oluyoruz" dedi.

"Bu kabul edilebilir bir şey değil"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamasının devamında, "İkincisi kamuda istihdam biçimi çok aşırı çeşitlendi sözleşmeli ve kadrolu şekilde ifade edilen ikili istihdam biçimi aslında sözleşmelilerin kendi aralarında 39 ayrı mevzuat üzerinden 39 ayrı oluşturulmuş düzenleme üzerinden sözleşmeli türü üretildi ve sözleşmeliler kendi aralarında o kadar çok çeşitlendi ki artık sürdürülebilir. Bir zemin söz konusu değil onun için sözleşmelilerin süreli sözleşmeli süresiz sözleşmeli 4c den 4b ye geçen ama 4c görünümlü 4b olan ya da 3.93'e ya da diğer hizmet kollarındaki süresiz sözleşmeli olan 39 ayrı mevzuat şeklindeki bu keşmekeşin dağınıklığı biran önce bitmesini istiyoruz. İstiyoruz ki mevzuat bu anlamda tekleşsin istihdam tipleşsin ve bu konuda mutlaka ama mutlaka kamudaki çalışma barışını bozan bu sistematik geride kalsın. Konu anlaşılsın diye çok net olarak ifade ediyorum mesela diyanet alanında çalışan din görevlisi arkadaşlarımız var kadrolu olan var, süresiz sözleşmeli olan var, süreli sözleşmeli olan var. Şimdi buna da şu soruyu sorarlar. Kadrolu olanlar 5 vakit, süresiz olanlar 3 vakit süreli olanlar 2 vakit mi kıldırıyor ? Aynı işi yapıyor aynı ücreti alıyor farklı özlük haklarına sahip. Dolayısıyla birinin görevde yükselme hakkı yok izin süreleri farklı dolayısıyla çalışma barışı bozulmuş durumda. 3 kişi bir araya geldiğinde aynı ortamda bulunduğunda sen nesin diye bir soru sormak zorunda kalıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil, devlet böyle bir şey değil" ifadelerine yer verdi.

"Bu konuda sorunlar giderilsin ve bu anlamdaki keşmekeş ortadan kaldırılsın istiyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın son olarak devletin 650'li 4a'yı dikkate alarak kadrolu çalışmayı bu anlamda benimsemesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle son verdi;

"Sözleşmeli sistemin getirdiği şuan ki keşmekeşin içinden çıkılması gerekiyor. Biz bu konuda memursan olarak uzun süredir bir diplomasi yapıyoruz. Hem aile ve sosyal hizmetleri bakanlığıyla, hem Ak Parti grup başkan vekilliği boyutuyla bu konuya tüm paydaşlarıyla ve aktörleriyle AK Parti sivil toplum halkla ilişkiler başkanı da dahil olmak üzere konunun muhataplarıyla konuyu paylaştık. Bu konuya ilişkin AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın bir önceki gün açıklaması oldu ve konuya ilişkin hazırlığa başladıklarını ifade ettiler. Ben bunun hayırla sonuçlanmasına özellikle temenni ediyorum. Memur- Sen olarak şu ana kadar yaptığımız bilgilendirmeyi sözleşmeliye son şurasıyla ve bakış açısını rakamları dikkate alarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu söylerim. Yeter ki bu konuda alandaki sorunlar giderilsin ve bu anlamdaki keşmekeş ortadan kaldırılsın istiyoruz ve Memur-Sen olarak bu konuda ısrarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik'te toplu sözleşmeyle ilgili açıklama yaptı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik'te toplu sözleşmeyle ilgili açıklama yaptı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik'te toplu sözleşmeyle ilgili açıklama yaptı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik'te toplu sözleşmeyle ilgili açıklama yaptı

Ali Yalçın, Memur Sen, Bilecik, Kamu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik'te toplu sözleşmeyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika


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