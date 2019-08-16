Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bize getirilen teklif kamu görevlileri bütçesinde dengelemeyi...
35 dakika önce
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bize getirilen teklif kamu görevlileri bütçesinde dengelemeyi içermiyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:37 Kaynak: İHA
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
, "Bize getirilen teklif kamu görevlileri bütçesinde dengelemeyi içermiyor. Yeni bir teklif bekliyoruz, bu teklifi geçerli saymıyoruz" dedi. - ANKARA
Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı Son Dakika! Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı Son dakika! Hükümetin zam teklifine sendikalardan tepki: Yok sayıyoruz Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu