Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bize getirilen teklif kamu görevlileri bütçesinde dengelemeyi...
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bize getirilen teklif kamu görevlileri bütçesinde dengelemeyi...

35 dakika önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bize getirilen teklif kamu görevlileri bütçesinde dengelemeyi içermiyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bize getirilen teklif kamu görevlileri bütçesinde dengelemeyi içermiyor. Yeni bir teklif bekliyoruz, bu teklifi geçerli saymıyoruz" dedi. - ANKARA
Ali Yalçın, Memur Sen, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:37 Kaynak: İHA
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