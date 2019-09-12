Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan, HDP önünde eylem yapan ailelere destek
Son Dakika Güncel Haber

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan, HDP önünde eylem yapan ailelere destek

31 dakika önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan, HDP önünde eylem yapan ailelere destek, System.String[]

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.


Diyarbakır'da kayıp çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirterek bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destekler gelmeye devam ediyor. Eylem yapan aileleri ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, annelerin yanında oldukları mesajını verdi.


Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ailelerle bir araya gelirken dağa kaçırılan çocukların kendi çocukları olduğunu ve çocukların sınıfta öğrenci olmaları gerekirken ne annelerinin yanında ne de sınıfta olduklarını söyledi. Başkan Yalçın, "Burada bir yürek yangını ve yüreğinden konuşan insanlar var. Tüm sadeliği, doğallığıyla bir anne hassasiyetiyle burada insanlar var. Duyup da etkilenmemek, görüp de duygulanmamak, göz yaşına göz yaşı katmamak imkansız. Biz eğitimci ve öğretmeniz, biz bu terör belasına 142 arkadaşımızı verdik ve şehit oldu. 283 okulumuz terörden zarar gördü ve birçok okulumuz yakıldı. Karne alacağımız zaman içeride mermi alındığı günleri yaşadık. 135 cami bu anlamda zarar gördü, 11 kuran kursu, ve din görevlileri de zarar gördü. 112 personelin yolu kesildi ve kamu personeli arkadaşlarımız terörün zarar gördü. Sağlık savaş ortamında bile hedef alınmazken, terör hedef tanımadığı için zarar gördü. Bizim bugün buradaki ziyaretimiz bu annelerin yürek yangınına göz yaşına gözyaşı katmak. Biz eğitimciyiz ve eğitimci olarak o çocuklar bizim çocuklarımız ve bizim sınıfımızın öğrencileri olmaları gerekirken ne annelerinin yanında ne de sınıftalar" dedi.


Omzuna beyaz tülbent saran Başkan Yalçın daha sonra ailelere gül dağıttı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP binası önünde nöbet tutan Diyarbakırlı anneden Galatasaray'a çağrı!
Demirtaş'tan HDP binası önünde eylem yapan annelere mesaj: Evlatlarına kavuşma isteği haklı ve meşrudur Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı 50 kez bıçaklanarak öldürülen kadının katili öz oğlu çıktı! Aynaya kanla yazı yazmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:18:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan, HDP önünde eylem yapan ailelere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]