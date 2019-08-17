Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, değerlendirilen teklif paketine ilişkin açıklamalarda bulundu
7 dakika önce
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, değerlendirilen teklif paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:15 Kaynak: İHA
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
, değerlendirilen teklif paketine ilişkin açıklamalarda bulundu
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