Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, değerlendirilen teklif paketine ilişkin açıklamalarda bulundu
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, değerlendirilen teklif paketine ilişkin açıklamalarda bulundu

1 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, değerlendirilen teklif paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, değerlendirilen teklif paketine ilişkin açıklamalarda bulundu
Ali Yalçın, Memur Sen, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:23 Kaynak: İHA
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