Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Muş'ta

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Dün devletimizin kararlılığıyla ortaya çıkmış olan süre tahdidi ve bu süre içerisinde terörün mutlaka güvenli bölgeden çekilmesi ve oranın kontrolünün Türkiye'ye verilme konusunda karar kılınmış olması önemli bir aşamadır." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen Yalçın, Vali İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti.

Valiliğin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesini de ziyaret eden Yalçın, daha sonra Eğitim Bir-Sen Muş Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, yeni binanın hayırlara vesile olmasını diledi.

"Coğrafyamızda konvansiyonel güce dönüşen yeni haçlı birlikleri olarak bizlerin tarif ettiği uluslararası emperyal güçlerin paramiliter yapılar ve terör örgütleri üzerinden coğrafyayı dizayn etmeye çalıştığı uluslararası sistemin taşeronlarının coğrafyada oluşturduğu sancıları yaşıyor ve Suriye'de bir dizayn gerçekleşiyor." diyen Yalçın şöyle konuştu:

"Mehmetçik'imiz orada varlık ve cesaret göstererek küresel ve emperyalizmin oyununu bozmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, orada cesaretle, kararlılıkla bir duruş göstererek yanı başımızdaki ateşin daha fazla sürmemesi, oradaki trajedinin bir an önce bitmesi ve güvenli bölge ile ülkemizde misafir ettiğimiz arkadaşlarımızın, muhacirlerimizin yeniden topraklarına dönmesi için bir dirayet ve bir duruş gösteriliyor. Mehmetçiğimiz orada bu zemini temin etmeye çalışırken, devletimiz de bir tarafta diplomasiyle masada bütün ulusal boyutuyla ve uluslararası aktörlerle bir süreç yönetimi yapıyor."

Memur-Sen ailesinin ülkenin sorunlarına duyarlı olduğunu söyleyen Yalçın, "Dün devletimizin kararlılığıyla ortaya çıkmış olan süre tahdidi ve bu süre içerisinde terörün mutlaka güvenli bölgeden çekilmesi ve oranın kontrolünün Türkiye'ye verilme konusunda karar kılınmış olması önemli bir aşamadır. Memur-Sen ailesi bir emek örgütüdür. Emek örgütünün birinci işi, üyesinin ekonomik, sosyal, mali haklarını temin etmektir." dedi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz de yeni sendika binasının açılması noktasında mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Açılışa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, sendika üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.