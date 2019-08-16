Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "12 teklif paketi masada görüşülüyor"
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "12 teklif paketi masada görüşülüyor"

47 dakika önce

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapıldı.

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:59 Kaynak: AA
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