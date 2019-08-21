Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri) Masayı işletme noktasında...
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri) Masayı işletme noktasında...

1 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri) Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri) Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem heyetine gidecektir. Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz."

Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:14 Kaynak: AA
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