Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi

06.06.2022 22:12

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili, "Çalışma; reformist, kapsayıcı ve kamu personel sistemi içerisinde son derece anlamlıdır.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili, "Çalışma; reformist, kapsayıcı ve kamu personel sistemi içerisinde son derece anlamlıdır. İyileştirmeye açık alanlarına ilişkin tespitlerimizi metin üzerinde yaptıktan sonra Meclis sürecinde de elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, memur ve memur emeklilerinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili Memur-Sen Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yalçın, 2018'de dört unvana yönelik 3600 ek gösterge çalışması yapılacağı sözünün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, bugün 5 milyon 300 bin kamu görevlisini kapsayan bir düzenleme şeklinde açıklanmasının son derece önemli ve kıymetli olduğunu belirterek, "Açıklanan çalışma sonrası ortaya konan tabloyu önemli bir adım olarak görüyoruz. Çalışmayı, dört meslek grubuyla sınırlanmamış olması yönüyle önemli görüyoruz. Aynı zamanda, tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini içine alacak şekilde kapsamın genişletilmesi, Memur-Sen'in teklifinin de dikkate alındığını gösteriyor." diye konuştu.

Tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 600 puan yükseltilmesinin herkesin ek gösterge düzenlemesinde bir şekilde kendini bulabilmesini sağladığını ifade eden Yalçın, "Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin kapsama dahil edilmesini ilk günden itibaren dile getirdiğimiz gibi sunduğumuz tekliflerde de bunu son derece önemsedik ve bunun da karşılık bulduğunu görüyoruz." dedi.

Çalışmaya ilişkin detayları henüz görmediklerini, bu sebeple özellikle ek göstergelerle birlikte tazminat yansıtma oranlarında da artış yapılması tekliflerinin karşılanmasına ilişkin değerlendirme yapmayı şu anda erken bulduklarını söyleyen Yalçın, ek göstergeleri 3600'ün altında kalan kamu görevlilerinin tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentilerini koruduklarını söyledi.

Yalçın, "Süreci ve sonuçları itibarıyla harcanan emek ve ortaya konan irade yönüyle bu çalışmayı, reformist bir çalışma olarak görüyoruz. Tüm kamuyu kapsaması açısından son derece kapsayıcı buluyoruz. İfade edilen boyutuyla boşlukların giderilmesi ve özellikle tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması konusunda gayretimiz, çalışmamız devam edecektir." ifadesini kullandı.

Çalışmanın, metin halinde neyi içerdiğini de tam olarak görmek gerektiğini dile getiren Yalçın, "Çalışma; reformist, kapsayıcı ve kamu personel sistemi içerisinde son derece anlamlıdır. İyileştirmeye açık alanlarına ilişkin tespitlerimizi metin üzerinde yaptıktan sonra Meclis sürecinde de elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Ali Yalçın, ek göstergelere ilişkin çalışmanın tamamlanması akabinde bir diğer toplu sözleşme kazanımları olan "sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi"ne ilişkin sürecin biraz daha yaklaşacağını ifade ederek, onun komisyon çalışmasının başlaması için de çağrı yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi

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Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi - Son Dakika

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