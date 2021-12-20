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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, asgari ücretliler dışındaki çalışanlar için de vergi muafiyeti istedi Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, asgari ücretliler dışındaki çalışanlar için de vergi muafiyeti istedi Açıklaması

20.12.2021 16:34
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, asgari ücretliler dışındaki çalışanlar için de vergi muafiyeti istedi Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlileri ve asgari ücretliler dışındaki çalışanlara da gelir vergisi muafiyeti istedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlileri ve asgari ücretliler dışındaki çalışanlara da gelir vergisi muafiyeti istedi.

Yalçın, sosyal medya hesabından, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulduğunu belirtti.

Kanun teklifine göre muafiyetin sadece asgari ücretin aylık brüt tutarını aşmayan asgari ücretliler için getirildiğine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Teklif edilen düzenleme, asgari ücret tutarı kadar gelir vergisi muafiyeti değil, yalnızca asgari ücretlilerin vergi dışı bırakılmasını sağlıyor. Başta kamu görevlileri olmak üzere sabit gelirlilerin bu muafiyetten yararlandırılmaması vergide adalet ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Teklif metni, sosyal adaletin göz ardı edildiği, farklı gelir grupları arasında adalet sağlama hassasiyetinin hissedilmediği, gelir vergisinin maaş ve ücretleri eritme unsuruna dönüşme özelliğinin sona erdirilmediği bir bakışla hazırlanmıştır. Kamu görevlilerinin alım gücü, gelir vergisi kesintisiyle azalmakta, giderleri artmakta, gelir dağılımında adalet sağlanamamaktadır."

Paylaşımında, bir çalışanın bordrosuna yer veren Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu görevlileri, bunun somut örneğini bordrolarına yansıyan vergi kesintisinde görmekte, maaş kuşa dönmektedir. Yapılması gereken basit; sosyal hukuk devleti olmanın gereği, kanun teklif metninin, kamu görevlileri ve sabit gelirlilerin almış oldukları maaş ve ücretlerin de gelir vergisinden muaf tutulacak şekilde değiştirilmesidir. Türkiye, memurunu gözetecek ve bunu yapacak güce sahiptir."

Gelir Vergisi, Memur Sen, Vergi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, asgari ücretliler dışındaki çalışanlar için de vergi muafiyeti istedi Açıklaması - Son Dakika


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