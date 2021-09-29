Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Batman'daki İl Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sıradan bir sendika ve sendikal hareket olmadıklarını belirterek, "Memur-Sen ailesi, sendikacılığı yeniden tanımlayan bir entelektüel kapasitedir. Gelinen nokta itibarıyla hiçbir zaman çizgisini kaybetmedi." dedi.

Bölge ziyareti kapsamında Batman'a gelen Yalçın, İl Kültür Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Memur-Sen Temsilciliği Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılarak, sendika üyeleriyle görüştü.

Toplantıda konuşan Yalçın, merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının örgütlenme adına başlattıkları yolda mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

Gelinen noktada örgüt olarak herkesin hakkını savunduklarını ifade eden Yalçın, geniş bir kitlenin temsilciliğini yaptıklarını belirtti.

Diğerlerine göre değil, değerlerine göre sendikacılık yaptıklarını aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

"Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı ederek, milletle hiçbir zaman çatışmayarak karşı karşıya gelmeyerek derdi millet, yükü millet, yeniden güçlü medeniyet iddiası ve idealiyle yolculuğuna devam eden bir teşkilatlanma ve bir sendikal hareket olarak kendimizi ayrı konumladık. Bu konuda istikametimizi kaybetmedik. Çünkü Memur-Sen ailesi, sendikacılığı yeniden tanımlayan bir entelektüel kapasitedir. Gelinen nokta itibarıyla hiçbir zaman çizgisini kaybetmedi."

Teşkilatlanmada çeyrek asrı geride bıraktıklarını dile getiren Yalçın, "Bir mücadeleyi her gün bayraklaştırarak ve bir milyon kapasitesinin üzerine çıkararak, Türkiye'nin en büyük örgütlü yapısına ve en güçlü entelektüel kapasitesine dönüştürdük." dedi.